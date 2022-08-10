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Сегодня, 07:24

Спортивный директор «Айнтрахта» подтвердил уход Костича

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше перед Суперкубком УЕФА против «Реала» подтвердил, что полузащитник Филип Костич уйдет из клуба.

«Филип образцово провел прошлый сезон. Он сыграл очень большую роль в победе в Лиге Европы. Мы всегда говорили, что в случае хорошего предложения не станем чинить препятствий и будем готовые провести переговоры. Сейчас мы ведем многообещающие переговоры с другим клубом, и развязка вот-вот наступит. В этой ситуации мы решили — в том числе по просьбе другой стороны — провести матч с «Реалом» без Филипа», — цитирует пресс-служба УЕФА Креше.

Ранее сообщалось, что у полузащитника уже есть договоренность с «Ювентусом» об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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