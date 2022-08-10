Спортивный директор «Айнтрахта» подтвердил уход Костича

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше перед Суперкубком УЕФА против «Реала» подтвердил, что полузащитник Филип Костич уйдет из клуба.

«Филип образцово провел прошлый сезон. Он сыграл очень большую роль в победе в Лиге Европы. Мы всегда говорили, что в случае хорошего предложения не станем чинить препятствий и будем готовые провести переговоры. Сейчас мы ведем многообещающие переговоры с другим клубом, и развязка вот-вот наступит. В этой ситуации мы решили — в том числе по просьбе другой стороны — провести матч с «Реалом» без Филипа», — цитирует пресс-служба УЕФА Креше.

Ранее сообщалось, что у полузащитника уже есть договоренность с «Ювентусом» об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.