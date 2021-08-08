Российский судья Сергей Карасев поделился эмоциями после назначения на матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

«Дорогие друзья, в очередной раз хотелось бы выразить вам слова благодарности за поздравления, пожелания и поддержку в связи с тем, что нашу бригаду выбрали для судейства матча за Суперкубок УЕФА. Это далекая мечта, которая станет явью. Прошло два дня с момента назначения, но я до сих пор не верю. Это реально счастье.

Смотрите игру, поддерживайте нас. Мы горды, чувствуем огромную ответственность. Постараемся оправдать се ваши ожидания.

Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить наших женских судей Анастасию Пустовойтову и Екатерину Курочкину с прекрасно проведенный Олимпиадой и финальным матчем в Токио», — сказал Карасев в Instagram.

Встреча между победителем Лиги чемпионов английским «Челси» и обладателем трофея Лиги Европы испанским «Вильярреалом» пройдет 11 августа в Белфасте.