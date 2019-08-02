Сергей Хусаинов – о женщине-судье: "Это говорит о невысокой значимости матча"

Известный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что арбитром матча за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси" станет женщина.

Главным арбитром встречи стала Стефани Фраппар. Вместе с ней будут работать Мануэле Николози и Мишель О'Нил из Ирландии. Четвертым рефери станет Джюнейт Чакыр из Турции.

Фраппар станет первой в истории женщиной-арбитром, которая будет судить матч УЕФА.

Игра пройдет в Стамбуле, 14 августа, на стадионе "Водафон-Арена".

– Это выставочный матч и особого значения он не имеет, – признался Хусаинов. – Надо показать толерантность по отношению к женщинам-арбитрам. Ну, слава Богу. Был уже такой заход. Только, как бы им не надоело выслушивать ругань, крики футболистов и болельщиков.

– Вы положительно к этому относитесь?

– Не положительно, а с пониманием. У нас, не в обиду меньшинствам будет сказано, парады проводят и прочее. И к чему все это приводит.... Значит, у нас действительно настолько уровень развития игры поднялся, что можем женщину ставить на игры. Тогда не обижайтесь, что женщины допускают ошибки. Ну, она же женщина, ей можно. Это свидетельствует о невысокой значимости матча. Просто решили дать посудить женщине.

– Это пока одноразовая акция?

– Да, конечно.

– Может ли данная практика прижиться и стать массовой?

– Массовость есть, только в женском футболе. Трудно себе представить, чтобы мужскую игру готовы были судить много женщин. Наверное, найдется только единственная женщина, которая будут способна. (Арман Мкртчян)