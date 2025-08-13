Футбол
13 августа, 14:38

Сафонов — о матче с «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА: «Заряжены на то, чтобы начать сезон с трофея»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма» в Суперкубке УЕФА.

«После классной тренировочной недели приехали в Италию на матч. Вчера вечером провели тренировку, и осталось меньше 12 часов до стартового свистка.

И, конечно же, мы заряжены на то, чтобы начать сезон с трофея, поэтому смотрите сегодня вечером матч против «Тоттенхема» — будет интересно», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Telegram-канал Матвея Сафонова
  • Олег

    мы заряжены на то, чтобы начать сезон с трофея // Конечно Сафонов не хочет уходить из ПСЖ. Где же еще он сможет так регулярно фотаться с трофеями, и рассказывать как "мы выиграли".

    13.08.2025

  • Mario Nikitin

    Сдается господа что это была комедия :joy::joy::joy:

    13.08.2025

  • vladmad_75

    Заряжен на то, чтобы поудобнее просидеть задницей на лавке.

    13.08.2025

