Сафонов — о матче с «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА: «Заряжены на то, чтобы начать сезон с трофея»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма» в Суперкубке УЕФА.

«После классной тренировочной недели приехали в Италию на матч. Вчера вечером провели тренировку, и осталось меньше 12 часов до стартового свистка.

И, конечно же, мы заряжены на то, чтобы начать сезон с трофея, поэтому смотрите сегодня вечером матч против «Тоттенхема» — будет интересно», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22.00 по московскому времени.