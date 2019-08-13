Садио Мане: "Надеюсь, Стамбул станет счастливым городом для "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане - о матче за Суперкубок УЕФА против "Челси". Игра состоится в Стамбуле.

- Завтра мы сделаем все, чтобы победить. Надеюсь, что Стамбул станет счастливым городом для "Ливерпуля", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Я смотрел матч "Челси" с "МЮ" и могу сказать, что "Челси" здорово смотрелся, хоть и проиграл. Они создали много моментов. Надеюсь, что мы тоже выиграем у них. Мы хорошо знаем их и будем делать все для победы в матче.

Матч "Ливерпуль"- "Челси" состоится 14 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.