Роде объяснил, почему «Айнтрахт» проиграл «Реалу» в Суперкубке УЕФА

Капитан «Айнтрахта» Себастьян Роде прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в Суперкубке УЕФА.

«Сегодня мы ощутили, что нас ждет в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. Сильнейшие команды Европы возлагают на этот турнир большие надежды, полагаясь на индивидуальное мастерство своих игроков. Тут нужно защищаться на пике своих возможностей. Мы действовали дисциплинированно сегодня, и были фрагменты, в которых нам удавалось удерживать позиции, но против такой команды... Вы видели, ей достаточно момента, чтобы забить.

Мы грамотнее сыграли тактически по сравнению с матчем против «Баварии». Мы лучше играли в обороне, старались сохранять дисциплину. Нам удавалось создавать моменты после того, как мы отвоевывали мяч, но, к сожалению, сегодня мы не смогли их использовать. Тяжело, когда такое происходит, но это был большой шаг вперед по сравнению с поражением от «Баварии», — цитирует пресс-служба УЕФА Роде.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».