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Сегодня, 20:37

«Реал» — «Айнтрахт»: стартовые составы. Бензема, Винисиус и Модрич выйдут с первых минут

Руслан Минаев
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«Реал» и «Айнтрахт» объявили стартовые составы на матч Суперкубка УЕФА.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Вальехо, Фернандес, Рюдигер, Васкес, Тчуамени, Камавинга, Себальос, Родриго, Азар, Асенсио, Мариано.

«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Соу, Камада, Роде, Туре, Борре, Ленц, Линнстрем, Тута, Кнауфф.

Запасные: Граль, Рамай, Смолчич, Якич, Коло, Алиду, ХАсебе, Аларио, Чендлер, Хеуге, Гетце.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится сегодня, 10 августа в Хельсинки (Финляндия). Начало — в 22.00 (мск).

Суперкубок УЕФА.
10 авг, 22:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Реал
Айнтрахт Ф
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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