«Реал» и «Аталанта» проведут матч за Суперкубок УЕФА в среду, 14 августа. Игра пройдет на Национальном стадионе в Варшаве (Польша) и начнется в 22:00 по московскому времени.

На итоговую победу «Реала» букмекеры предлагают коэффициент 1,3, а на выигрыш «Аталанты» — 3,5.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не считает, что матч получится легким.

«Знаем, что «Аталанта» — хорошая команда, они давят по всему полю. Мы играли против них несколько лет назад в Лиге чемпионов, и это был трудный матч. Мы знаем, что нас ждет непростая игра, но постараемся победить. Это то, что делает нас нами. Конечно, мы хотим выиграть», — приводит слова бельгийского вратаря официальный сайт УЕФА.

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Роон предвосхищает игру с победителем Лиги чемпионов.

«Это будет невероятно. Мы блестяще сыграли против «Байера» и, завоевав трофей, заслужили этот матч. Поединок с, вероятно, лучшим клубом в мире станет вишенкой на торте. «Реал» уже много лет находится на вершине, поэтому возможность играть против такой команды — это что-то особенное. Мы очень уважаем «Реал». Мы сделаем все возможное. «Реал» стал еще сильнее с приходом Килиана Мбаппе. Это фантастическая команда, но мы рады своей роли аутсайдеров. Против «Байера» мы тоже не были фаворитами, поэтому так, может быть, нам лучше», — приводит сайт УЕФА слова нидерландского футболиста.

Комментатор Константин Генич считает, что «Реал» одержит победу.

«Аталанта» впервые играет в таком матче, а «Реал» уже не одну команду съел. У Гасперини все построено на функциональной готовности, на взаимодействии игроков. Именно так «Аталанта» в финале обыграла «Байер». Итальянцы просто разрушили игру «Байера» и были превосходны, но то был конец сезона. Сейчас же в рамках подготовки к сезону «Аталанта» ни разу не выиграла.

Миранчук покинул команду, Скамакка получил травму. Проблем у «Аталанты» хватает. Вряд ли сейчас получится навязать энергичный футбол, чтобы разрушить «Реал». На стороне мадридцев опыт, новички. У «Реала» были хорошие игры товарищеские в США, но не все закончились победами.

Пока загадка, какой атакующий вариант выберет Анчелотти, сыграет ли Эндрик, Винисиус, Мбаппе? Все это не совсем понятно. Мбаппе только начал тренироваться. Он на поле появится, но, скорее всего, по ходу матча. «Аталанта» постарается максимально спрессовать игру в середине поля, чтобы не дать быстрым атакующим игрокам «Реала» разбежаться.

На стороне «Реала» опыт и знание, как играть подобные матчи, которые он очень редко проигрывает. Мой прогноз на этот матч такой: победа «Реала» при ТМ (4,5)", — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Матч за Суперкубок УЕФА 2024 в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Реал» — «Аталанта».