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Сегодня, 21:50

«Реал» — «Аталанта»: началась прямая трансляция матча Суперкубка УЕФА

На онлайн-платформе «Okko Спорт» началась прямая трансляция Суперкубка УЕФА
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

На онлайн-платформе «Okko Спорт» началась прямая трансляция Суперкубка УЕФА. За трофей будут бороться мадридский «Реал» и бергамская «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Игра проходит на стадионе «ПГЕ Национальный» в Варшаве (Польша).

На сайте «СЭ» уже началась текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события встречи «Реал» Мадрид — «Аталанта» будут доступны в матч центре на нашем сайте.

Сливочные — победители Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Итальянцы — победители Лиги Европы сезона-2023/2024.

Мадридцы — 5-кратные обладатели Суперкубка УЕФА (2002, 2014, 2016, 2017 и 2022). Итальянская команда впервые в своей истории сыграет за первый трофей евросезона.

В истории очных противостояний команды встречались дважды. Счет 2-0 в пользу «Реала».

Суперкубок УЕФА.
14 авг, 22:00. PGE Narodowy (Варшава)
Реал
Аталанта

Футбол
ФК Аталанта
ФК Реал
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