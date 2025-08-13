«ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют в Суперкубке УЕФА 13 августа

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют в Суперкубке УЕФА в среду, 13 августа. Матч пройдет на стадионе «Фриули» в Удине (Италия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Суперкубок УЕФА. .

13 августа, 22:00. Bluenergy Stadium (Удине)

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Тоттенхэм» можно в нашем матч-центре.

Этот матч станет 50-м розыгрышем трофея в истории. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Реал».