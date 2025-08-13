Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Уведомления
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

13 августа, 21:13

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: новичок парижан Шевалье в старте, Сафонов — в запасе

Сергей Ярошенко

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Тоттенхэма» на матч Суперкубка УЕФА.

Российский голкипер Матвей Сафонов остался в запасе, с первых минут сыграет новичок парижской команды вратарь Люка Шевалье.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Дансо, Ван де Вен, Бентанкур, Пальинья, Кудус, Сарр, Спенс, Ришарлисон.

Матч пройдет на стадионе в Удине (Италия). Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

Суперкубок УЕФА. .
13 августа, 22:00. Bluenergy Stadium (Удине)
ПСЖ
2:2
Тоттенхэм Хотспур

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Туск заявил о причастности граждан Украины к взрыву на железной дороге в Польше
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Путин разрешил установку закладной доски нового атомного ледокола «Сталинград»
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Haiaxi

    Вообщето-то Матвей заслужил выйти на этот матч. Но поставили несыгранного с защитниками Швалье. Получите двоечку и распишитесь!

    13.08.2025

  • МачоМэн

    желаю псж поражения

    13.08.2025

    • «ПСЖ» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Суперкубка УЕФА

    «ПСЖ» — «Тоттенхэм»: началась трансляция матча Суперкубка УЕФА

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости