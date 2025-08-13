«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: новичок парижан Шевалье в старте, Сафонов — в запасе

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Тоттенхэма» на матч Суперкубка УЕФА.

Российский голкипер Матвей Сафонов остался в запасе, с первых минут сыграет новичок парижской команды вратарь Люка Шевалье.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Дансо, Ван де Вен, Бентанкур, Пальинья, Кудус, Сарр, Спенс, Ришарлисон.

Матч пройдет на стадионе в Удине (Италия). Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Тоттенхэм».