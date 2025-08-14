«ПСЖ» в серии пенальти победил «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА

«ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА — 2:2, пенальти 4:3. Игра прошла на стадионе в Удине (Италия).

Счет на 39-й минуте матча открыл защитник английской команды Мики ван де Вен. На 48-й минуте Кристиан Ромеро увеличил преимущество «шпор». За пять минут до окончания основного времени Кан Ин Ли отыграл один мяч парижан, а его парнер по команде Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте сравнял счет. В серии пенальти точнее оказался французский клуб.

Ворота «ПСЖ» в этом матче защищал новичок команды Люк Шевалье. Российский голкипер Матвей Сафонов остался в запасе на игру.

«ПСЖ» принял участие в Суперкубке УЕФА 2025 года на правах победителя Лиги чемпионов-2024/25, а «Тоттенхэм» стал вторым участником матча как победитель Лиги Европы прошлого сезона.

Парижане впервые в своей истории выиграли Суперкубок УЕФА. В 1996 году «ПСЖ» не смог взять трофей, уступив «Ювентусу» по сумме двух матчей (2:9).