«ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют в Суперкубке УЕФА 13 августа

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» проведут матч в Суперкубке УЕФА в среду, 13 августа. Встреча на стадионе «Фриули» в Удине (Италия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Суперкубок УЕФА. .

13 августа, 22:00. Bluenergy Stadium (Удине)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Тоттенхэм» можно в нашем матч-центре.

Игра в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса можно смотреть по платной подписке.

Парижане в сезоне-2024/25 стали победителями чемпионата Франции, обладателями Кубка Франции и Лиги чемпионов.

Лондонцы — заняли 17-е место в АПЛ, вылетели в Кубке Англии в 1/16 финала, в Кубке лиги дошли до 1/2 финала и стали победителями Лиги Европы.