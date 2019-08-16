Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Суперкубок УЕФА

Представители Twitter обсудят вопрос расизма после травли Абрахама за промах в финале Суперкубка УЕФА

16 августа 2019, 11:49

Представители социальной сети Twitter проведут встречу с инициативной группой Kick It Out, борющейся против проявлений дискриминации в футболе, сообщает Sky Sports.

Причиной стали расистские оскорбления в адрес игрока «Челси» Тэмми Абрахама. Футболист не забил решающий послематчевый пенальти в матче за Суперкубок УЕФА против «Ливерпуля» (2:2, пенальти 4:5), за что подвергся травле в соцсетях.

— У нас хорошие новости: Twitter согласился провест переговоры. Это начало, о котором мы просили. Надеемся, будут предприняты какие-то меры после переговоров, — сказал руководитель Kick It Out Трой Таунсенд.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир