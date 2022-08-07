Винисиус: «Хочу выиграть ЛЧ 5-6 раз и добиться такого же влияния, какое было у величайших игроков в истории «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом».

Встреча состоится в среду, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Важно выиграть как можно больше матчей, тем более если речь идет о Суперкубке УЕФА, — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА. — «Реал» сделает все возможное для того, чтобы завоевать первый трофей в этом сезоне. Прибавлять в решающих матчах — часть ДНК «Реала», то же касается и игроков, которые знают, как подходить к таким встречам».

Нападающий заявил, что намерен выиграть как можно больше трофеев.

«Я равняюсь на футболистов, которые многого добились с «Реалом», крупнейшим в мире клубом. Конечно, я хочу продолжать побеждать. Хочу выиграть Лигу чемпионов 5-6 раз и добиться такого же влияния, какое было у величайших игроков в истории «Реала», — сказал он.

В прошедшем сезоне 22-летний бразилец забил 22 мяча и отдал 20 результативных передач в 52 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.