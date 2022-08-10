Модрич рассказал, как ему удается играть в 36 лет на топ-уровне

Полузащитник «Реала» Лука Модрич считает очень важным матч с «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА.

«Это очень важный трофей для нас. Мы хотим успешно начать сезон. Помню, в прошлый раз мы проиграли этот матч «Атлетико» (в Эстонии в 2018 году) и не хотим испытывать это чувство снова. Чтобы заиграть на этом уровне, приходится многим жертвовать ради профессии. Необходимо концентрироваться на поле и за его пределами, но мы все это делаем. Как команда мы хорошо подготовлены к новому сезону и готовы выложиться по максимуму», — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.