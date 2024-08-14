Де Рон: «Верю, что «Аталанта» сможет победить «Реал»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон рассчитывает, что его команда сможет порадовать болельщиков в матче Суперкубка УЕФА против «Реала».

«Будем надеяться, что мы сможем подарить болельщиками такие же улыбки, как в Дублине [в финале Лиги Европы]. Мы мотивированы и готовы к завтрашнему матчу. Нам нужно играть в свой футбол, у нас своя философия и своя манера игры. Это требует уважения и большого мужества на поле, но я верю, что мы сможем победить «Реал». Я сочувствую травмированным, я оказался в такой же ситуации в финале Лиги Европы, так что я знаю, каково это. Мы должны играть и за них, с еще большим энтузиазмом и мотивацией. Все в наших руках, и мы должны показать это на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА де Рона.

«Аталанта» сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».