Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Уведомления
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

12 августа, 04:35

Маркиньос: «Надеюсь, что Хвича проведет еще один успешный сезон в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркиньос.
Фото Reuters

Капитан «ПСЖ» Маркиньос перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы» отметил, что надеется на успешное выступление Хвичи Кварацхелии в новом сезоне.

«Мне приходилось защищаться против него на тренировках, и... это было очень сложно, он в лучшей форме, чем я. Надеюсь, что Квара проведет еще один успешный сезон, как и прошлый. Это будет хорошо для «ПСЖ», — приводит L'Equipe слова Маркиньоса.

Матч «ПСЖ» — «Астон Вилла» пройдет в среду, 12 августа, на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге и начнется в 22.00 по московскому времени.

Жоан Манзамби, Унаи Эмери и&nbsp;Алехандро Гарначо.«Астон Вилла» потеряла лидеров, но отлично их заменила. Что ждет команду дальше?
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Хвича Кварацхелия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Что произошло за ночь 17 августа. Главное
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых
В Италии указали на решимость России после слов Медведева об ответе РФ
Силы ПВО уничтожили 205 украинских дронов над территорией России за ночь
Нападающий «Родины» Артем Максименко забил три гола в матче РПЛ с «Акроном»
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «ПСЖ» — «Астон Вилла»: матч за Суперкубок УЕФА 2026
Гол-красавец Хвичи, кураж Сафонова, отвага «Виллы». Репортаж из Зальцбурга с матча за Суперкубок Европы
Забарный обрезал Сафонова на командном снимке «ПСЖ» с Суперкубка. Позднее украинец удалил фото без объяснений
«Астон Вилла» смотрелась не хуже «ПСЖ». Но глубина и качество состава парижан дали о себе знать
Сафонов — о победе в Суперкубке УЕФА: «Идеальное начало года!»
Губерниев раскритиковал Забарного, обрезавшего Сафонова на фото: «Средний игрок, еще и ИИ пользоваться не умеет»
Забарный обрезал Сафонова на общей фотографии «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Энрике: «Надеюсь, «ПСЖ» покажет свою лучшую игру в матче за Суперкубок УЕФА»

«ПСЖ» — «Астон Вилла»: во сколько начало матча Суперкубка УЕФА
Новости
RSS RSS
Все новости