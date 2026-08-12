Маркиньос: «Надеюсь, что Хвича проведет еще один успешный сезон в «ПСЖ»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы» отметил, что надеется на успешное выступление Хвичи Кварацхелии в новом сезоне.

«Мне приходилось защищаться против него на тренировках, и... это было очень сложно, он в лучшей форме, чем я. Надеюсь, что Квара проведет еще один успешный сезон, как и прошлый. Это будет хорошо для «ПСЖ», — приводит L'Equipe слова Маркиньоса.

Матч «ПСЖ» — «Астон Вилла» пройдет в среду, 12 августа, на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге и начнется в 22.00 по московскому времени.