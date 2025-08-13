Маркиньос: «Начинать сезон с Суперкубка УЕФА — очень здорово. Для «ПСЖ» это впервые»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» отметил, что здорово начинать сезон с такой игры.

«Как же здорово начинать сезон вот так — победителями Лиги чемпионов! Начинать сезон с Суперкубка УЕФА — очень здорово. Для игроков «ПСЖ» это первый подобный опыт. Мы — бойцы и всегда хотим сражаться за все возможные титулы. Победить один раз — это здорово, но мы хотим бороться за трофеи снова и снова. «Тоттенхэм» лучше готов физически, но за три недели мы не все растеряли. Видел это на тренировках. Хоть мы и не в лучшей физической форме, у нас команда высокого уровня», — цитирует официальный сайт УЕФА Маркиньоса.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22:00 по московскому времени.