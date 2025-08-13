Луис Энрике: «Тоттенхэм» уже месяц тренируется, а мы — только неделю»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» отметил, что парижская команда выложится на поле.

«В этот раз «ПСЖ» начинает сезон несколько иначе. Это большое событие, большой этап. Мы с нетерпением ждем нашего первого матча. Не знаю, какой план будет у «Тоттенхэма». Команда недавно поменяла тренера. Они уже месяц тренируются, а мы — только неделю. Но это не отговорка. Выложимся на все сто. Нам не терпится поскорее выйти на поле. Надеюсь, мы сможем сыграть в свой футбол и победить», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22:00 по московскому времени.