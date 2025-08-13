Футбол
13 августа, 07:25

Луис Энрике: «Тоттенхэм» уже месяц тренируется, а мы — только неделю»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» отметил, что парижская команда выложится на поле.

«В этот раз «ПСЖ» начинает сезон несколько иначе. Это большое событие, большой этап. Мы с нетерпением ждем нашего первого матча. Не знаю, какой план будет у «Тоттенхэма». Команда недавно поменяла тренера. Они уже месяц тренируются, а мы — только неделю. Но это не отговорка. Выложимся на все сто. Нам не терпится поскорее выйти на поле. Надеюсь, мы сможем сыграть в свой футбол и победить», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22:00 по московскому времени.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;.«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
