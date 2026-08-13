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Энрике: «ПСЖ» удалось сыграть так, как мы этого хотели»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Знали, что игра будет трудной. Но «ПСЖ» удалось сыграть так, как мы этого хотели. Мои игроки показали, на что они способны. Возможно, мы пока не в лучшей форме, но этот матч еще раз наглядно показал, кто мы и кто наши болельщики, которые все время помогают нам выигрывать трофеи и поддерживать высокий уровень игры.

Я знаю, как сложно завоевывать трофеи, особенно в клубе, который так к этому стремится. Три года назад все говорили, что моя команда слишком молода, а мы доказали обратное. Нам еще многое нужно улучшить, мы знаем свои слабые стороны, но я очень рад возможности тренировать команду с таким хорошим настроем», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

«ПСЖ» второй год подряд начал сезон с победы в матче за Суперкубок УЕФА.

&laquo;ПСЖ&raquo; победил &laquo;Астон Виллу&raquo; (2:1) и&nbsp;второй год подряд выиграл Суперкубок УЕФА.Новый трофей Сафонова. У «ПСЖ» яркий день рождения
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Луис Энрике (тренер)
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