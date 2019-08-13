Ловрен пропустит матч за Суперкубок УЕФА

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен из-за болезни пропустит матч за Суперкубок УЕФА с "Челси", который состоится в среду 14 августа в Стамбуле, сообщается на официальном сайте "мерсисайдцев".

Также, как и сообщалось ранее, матч пропустит голкипер Алиссон, получивший травму голени в матче 1-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (1:0), вместо него заявлен 35-летний вратарь Энди Лонерган.

Полный список из 23 футболистов, вылетевших в Турцию на матч с "Челис", выглядит следующим образом: Александр-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Фабинью, Вайналдум, Салах, Роберту Фирмину, Ориги, Мане, Милнер, Кейта, Адриан, Лонерган, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Шакири, Брюстер, Робертсон, Матип, Хувер, Келлехер, Эллиот.