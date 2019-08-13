Лэмпард заявил, что "Челси" настойчиво хочет выиграть Суперкубок УЕФА

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард - о матче за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем".

- После победы в Лиге чемпионов в 2012 году мы чувствовали себя важными шишками и были абсолютно шокированы и ошеломлены, когда проиграли "Атлетико" 1:4. Тот Суперкубок мы провели из рук вон плохо. Суперкубок с "Баварией" (2:2) был уже иным, совершенно другая встреча. Мы тогда провели хороший матч и могли победить, но соперник забил на последних минутах, и затем мы уступили в серии 11-метровых. Так что у меня есть два ярких примера, как можно двумя способами проиграть очень важный матч. Все это лишь еще сильнее настраивает на победу, - цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА. - Надо быть предельно готовыми. Наш клуб настойчиво хочет этот трофей. Я его еще не завоевывал, так что надо постараться это сделать, отдать все силы ради победы. Встреча со столь мощным клубом, как "Ливерпуль", обещает стать тем самым финалом, где напряжение выплескивается через край. В финалах, бывает, и проигрываешь, это тяжелые матчи, но чего делать решительно нельзя, так это проигрывать в финале из-за неподготовленности, отсутствия страсти или желания сделать все ради победы в поединке такого калибра. Это будет мой первый официальный европейский матч в качестве тренера "Челси". Каждый футболист должен осознавать значение этой игры для клуба и то, что мы обязаны отдать на поле все силы, ибо там будет трудно. Нас ждет серьезное испытание, но мы не имеем права уйти с газона с мыслями "О, а мы ведь могли сделать еще и это", "Мы упустили эту возможность" или "Мы были не до конца готовы к игре". Нельзя будет искать перед собой оправданий.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси", который состоится в среду 14 августа в 22.00 по московскому времени.