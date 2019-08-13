Лэмпард рассказал, какой должна быть идеальная игра "Челси"

В преддверии матча с "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард описал идеальную игру своей команды.

- Мне, безусловно, хочется, чтобы команда была гибкой и способной адаптироваться к разным ситуациям по ходу игры, - цитирует официальный сайт УЕФА Лэмпарда. - Я не хочу зацикливаться на одной идее, на одном видении, на одном плане игры. Хочу, чтобы игроки умели адаптироваться и чтобы по мере нашего продвижения вперед мы могли развиваться.

Интенсивность - главное для меня. В контексте повседневной работы: как мы тренируемся, так мы и будем играть. И интенсивность подразумевает много вещей. Это не просто физический аспект, но также и психологический. Это то, как ты относишься к каждому дню и к каждому матчу. У меня были периоды в "Челси", когда я чувствовал подобное. Мы ежедневно соревновались друг с другом; мы подгоняли криком или подбадривали тех, кто тренировался не на должном уровне. Именно тогда мы были на своем пике. Так и должно быть. Если вы делаете это ежедневно, если вы работаете вместе, если подталкиваете друг друга - так создается успешная команда.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси", который состоится в среду 14 августа в 22.00 по московскому времени.