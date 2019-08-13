Лэмпард рад тому, что матч за Суперкубок УЕФА будет судить женщина

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард - о матче за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем".

- Я оптимистично настроен, потому что верю в своих игроков, и знаю, что мы не случайно здесь оказались. Я прекрасно знаю, на что способен "Ливерпуль" - эта команда заслуженно выиграла Лигу чемпионов, там фантастический тренер и замечательные игроки. Но мы можем выиграть, если покажем свой максимум, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Этот трофей многое значит для клуба. Я как никто другой знаю это, потому что проиграл два таких матча. Мы были очень далеки от своей лучшей игры в матче с "Атлетико" в 2012-м. Важно показать все, на что мы способны, и наконец-то выиграть этот трофей. Мы знаем, насколько он важен. Мы все очень рады, что завтрашний матч будет судить женщина. Это исторический момент и большой шаг вперед. Я бы сказал, еще один шаг в правильном направлении. Мне очень понравилось, как мы играли с "Манчестер Юнайтед". Мы очень агрессивно действовали без мяча. Но "Ливерпуль" - другая команда. Надо подстроиться под нее и под ее игровой стиль. Мы должны уважать сильные стороны соперника. В этом матче мы можем сыграть по-другому.

Главным арбитром матча будет француженка Стефани Фраппар. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси", который состоится в среду 14 августа в 22.00 по московскому времени.