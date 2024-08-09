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Сегодня, 08:58

Куртуа назвал «Аталанту» хорошей командой перед матчем за Суперкубок

Виктория Кравченко
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок с «Аталантой».

«Аталанта» — отличный клуб, игроки которого прессингуют по всему полю. Мы играли с ними в матче Лиги чемпионов несколько лет назад, и это было тяжело.

Матч будет сложный, но мы действительно постараемся победить. Это то, что делает нас нами", — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Игра «Реал» — «Аталанта» пройдет 14 августа в Польше на стадионе «Национальный», начало — в 22.00 мск.

Тибо Куртуа
ФК Аталанта
ФК Реал
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