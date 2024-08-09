Куртуа назвал «Аталанту» хорошей командой перед матчем за Суперкубок
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок с «Аталантой».
«Аталанта» — отличный клуб, игроки которого прессингуют по всему полю. Мы играли с ними в матче Лиги чемпионов несколько лет назад, и это было тяжело.
Матч будет сложный, но мы действительно постараемся победить. Это то, что делает нас нами", — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.
Игра «Реал» — «Аталанта» пройдет 14 августа в Польше на стадионе «Национальный», начало — в 22.00 мск.
Новости
17 авг 2023 09:30
36
17 авг 2023 03:17
13