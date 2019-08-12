Клопп считает, что "Челси" сильно изменился с приходом Лэмпарда

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о матче за Суперкубок УЕФА против "Челси".

- Суперкубок не был тем турниром, за которым я прежде следил с рвением, так как до этого участвовал в финалах Лиги чемпионов или Лиги Европы. Суперкубок УЕФА - это знак качества. Если ты в нем не участвуешь, значит, не выиграл свой финал. В этом году все иначе, а потому я с интересом жду встречи. Это топ-матч, и город чудесный, - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА. - Стоит ли ожидать чего-то нового по сравнению с финалом Лиги чемпионов? Да, надеюсь на это. Наш финал был не самым зрелищным, но дело не в этом. Обе команды были под большим давлением, ощущали высокую цену финала, что может вести к разным странным последствиям. Это тоже финал, но есть большая разница между финалом Лиги чемпионов и игрой, открывающей новый сезон. Да и соперник другой. Думаю, с приходом нового тренера "Челси" сильно изменился, плюс за него больше не играет Эден Азар.

С нынешнего сезона Маурицио Сарри, который ушел в "Ювентус", заменил на посту главного тренера Фрэнк Лэмпард. Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится в Стамбуле 14 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.