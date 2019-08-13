Клопп о назначении женщины главным арбитром: "Постараюсь выглядеть хорошо, иначе моя мама очень рассердится"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о матче за Суперкубок УЕФА против "Челси". Главным арбитром будет француженка Стефани Фраппар.

- Назначение женщины главным арбитром? Думаю, что время для этого пришло. Я очень рад, что мы станем частью исторического момента. Постараюсь выглядеть хорошо, иначе моя мама очень рассердится. Это первый подобный случай, он особенный, и я надеюсь, что не последний, - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА. - Я недостаточно хорош, чтобы определять, на что мы будем делать ставку - на еврокубки или премьер-лигу. Мы не говорили об этом и в прошлом сезоне. Мы просто стараемся выигрывать матчи. Я буду рад любому достижению.

Мы - не единственная команда, у которой был долгий прошлый сезон и трудное межсезонье. Никогда не знаешь, как все закончится. Я был очень рад тому, как мы сыграли с "Манчестер Сити". У нас были проблемы, но это нормально - они очень сильны. Физически мы на том уровне, где хотим быть. Мы еще не готовы на все сто процентов, но на этом этапе никто не готов в полную силу. Эта команда построена для достижения больших целей, и как раз сейчас мы стараемся добиваться успеха.

Матч "Ливерпуль"- "Челси" состоится 14 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.