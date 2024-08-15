Мбаппе: «Беллингем отдал прекрасную передачу, после которой я сразу отправил мяч в сетку»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА поблагодарил Джуда Беллингема за голевую передачу.

«Главное для нападающего в штрафной — это постоянное движение. Ты не можешь останавливаться, потому что ситуация меняется в зависимости от того, что делает игрок. Двигайся вправо, двигайся влево, все может измениться!

Всегда надо обращать внимание на то, что делает Беллингем. Он побежал влево, затем опять переложил под правую, потому я изменил направление движения и ждал, но не останавливался. Он отдал прекрасную передачу, после которой я сразу отправил мяч в сетку», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.