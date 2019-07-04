Казань подаст заявку на матч за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов

Казань будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов, сообщил президент РФС Александр Дюков.

– РФС продолжает работу по организации крупных международных футбольных турниров в России, – сказал Дюков. – Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение поддержать инициативу руководства республики Татарстан по выдвижению города на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проводились матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада 2013 года и другие статусные турниры. Убежден, что в случае положительного решения со стороны УЕФА Казань достойно проведет Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов.

– России очень важно сохранить статус самого сильного организатора международных футбольных турниров, который мы получили после чемпионата мира по футболу 2018 в России, – отметил глава РФС. – Недавно исполком РФС одобрил выдвижение заявки России на проведение в 2021 году в Москве чемпионат мира по пляжному футболу. Мы также с нетерпением ожидаем решения УЕФА по месту проведения финала Лиги Чемпионов 20/21 и уверены, что Санкт-Петербург имеет очень хорошие шансы. (Илья Андреев)

Стадион "Казань Арена" был открыт в 2013 году, а первый футбольный матч принял в 2014-м. На арене проводились игры чемпионата мира 2018 года. Вместимость стадиона – 45 тысяч зрителей.