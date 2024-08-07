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Анчелотти: «9-го числа «Реал» начнет подготовку к матчу с «Аталантой». Пора думать о Суперкубке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды над «Челси» (2:1) в товарищеском матче.

«Мне понравился темп игры, в атакующем плане мы сыграли хорошо. У нас ощущение, что команда справляется хорошо. Те, кто начал предсезонку 15 июля, выглядят неплохо. Завтра вернутся те, кого не было, и 9-го числа мы все начнем подготовку к матчу с «Аталантой». Пора думать о Суперкубке», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» и «Аталанта» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».

Испанский клуб 5 раз становился обладателем Суперкубка УЕФА.

Карло Анчелотти
ФК Аталанта
ФК Реал
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