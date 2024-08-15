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Анчелотти: «Матч против «Аталанты» был трудный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА-2024.

«Игра была трудной. Второй тайм был гораздо лучше: у нас стало больше свободного пространства в атаке, и мы продемонстрировали свое мастерство. В первом же тайме у нас часто возникали проблемы. «Аталанта» очень хорошо играла в обороне, и мы не находили себе места на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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