Анчелотти: «В состав «Реала» нет королей или принцев. У нас здоровый коллектив»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед Суперкубком УЕФА против «Аталанты» рассказал о глубине состава мадридской команды.

«В нашей команде нет королей или принцев. Это очень здоровый и счастливый коллектив. Это очень важно для выполнения задач, которые стоят перед нами в предстоящем сезоне. Глубина состава? Да, это испортило мне отпуск. Мне пришлось поломать голову над выбором «основы»! Но, на самом деле, все очень просто. Все мои игроки очень хороши, и все принесут пользу. Впереди очень много матчей, и мы часто выигрываем за счет футболистов, которые выходят на замену», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».