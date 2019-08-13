Канте может пропустить матч за Суперкубок УЕФА из-за травмы

Полузащитник "Челси" Н`Голо Канте, возможно, не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА против "Ливерпуля" из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.

- У Н`Голо Канте небольшая травма, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Он получил ушиб, и его участие в матче под вопросом. Решение по нему примем этим вечером.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси", который состоится в среду 14 августа в 22.00 по московскому времени.