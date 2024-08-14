Камавинга получил травму на тренировке накануне Суперкубка УЕФА
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга получил повреждение на тренировке перед Суперкубком УЕФА.
В социальных сетях было опубликовано видео, на котором 21-летний француз в стыке с соотечественником Орельеном Тшуамени получил по ноге, после чего рухнул на газон и громко закричал. По информации Marca, ему придется пропустить ближайшую игру.
«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».
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17 авг 2023 09:30
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