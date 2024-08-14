Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

Сегодня, 00:47

Камавинга получил травму на тренировке накануне Суперкубка УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдуардо Камавинга лежит на газоне.
Фото Twitter

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга получил повреждение на тренировке перед Суперкубком УЕФА.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором 21-летний француз в стыке с соотечественником Орельеном Тшуамени получил по ноге, после чего рухнул на газон и громко закричал. По информации Marca, ему придется пропустить ближайшую игру.

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».

Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
0
Читайте также
Спонсоры МОК недовольны привилегиями ряда компаний на Олимпиаде
СМИ утверждают, что боксера Двали избили в клубе
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
«Зенит» продает россиян, ЦСКА — последних нападающих. Трансферные слухи РПЛ
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Аталанта»: во сколько начало Суперкубка УЕФА и кто покажет трансляцию матча
Новости
RSS RSS
Все новости