Камавинга получил травму на тренировке накануне Суперкубка УЕФА

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга получил повреждение на тренировке перед Суперкубком УЕФА.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором 21-летний француз в стыке с соотечественником Орельеном Тшуамени получил по ноге, после чего рухнул на газон и громко закричал. По информации Marca, ему придется пропустить ближайшую игру.

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».