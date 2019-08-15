Как фанаты «Челси» отреагировали на поражение от «Ливерпуля»
В матче за Суперкубок УЕФА, проходившем вечером 14 августа в Стамбуле, «Челси» уступил «Ливерпулю» (2:2, пен. — 5:4), однако в Twitter получил серьезную поддержку от своих фанатов.
Chelsea Fanatic: Работайте так же, как и на этой неделе и поверьте мне, топ-4 — это реально. Мы играли умно, мы играли усердно, мы проявили желание и амбиции. Мы доминировали над более сильной командой, чем мы.
Mosesnmc: Отличная работа, ребята, держите нос по ветру! Классная игра, хотя УЕФА пытался угодить так называемой феминистке! Чиновники сделали вашу победу невозможной.
Master Gee: Если мы продолжим играть в том же духе, нас ждет потрясающий сезон!
Lee mburu: Спасибо, супер-Фрэнк!
JerryBonze: Я просто молюсь, чтобы классная игра начала приносить результат!
Следующий матч «Челси» проведет 18 августа в рамках 2-го тура АПЛ на домашней арене против «Лестера».
Lampard says there were good signs today from his team. He believes if they keep on playing like that and improving then we will have a good season.#SuperCup— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2019