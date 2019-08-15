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Новости   //    Футбол   //    Суперкубок УЕФА

Как фанаты «Челси» отреагировали на поражение от «Ливерпуля»

15 августа 2019, 08:54
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В матче за Суперкубок УЕФА, проходившем вечером 14 августа в Стамбуле, «Челси» уступил «Ливерпулю» (2:2, пен. — 5:4), однако в Twitter получил серьезную поддержку от своих фанатов.

Chelsea Fanatic: Работайте так же, как и на этой неделе и поверьте мне, топ-4 — это реально. Мы играли умно, мы играли усердно, мы проявили желание и амбиции. Мы доминировали над более сильной командой, чем мы.

Mosesnmc: Отличная работа, ребята, держите нос по ветру! Классная игра, хотя УЕФА пытался угодить так называемой феминистке! Чиновники сделали вашу победу невозможной.

Master Gee: Если мы продолжим играть в том же духе, нас ждет потрясающий сезон!

Lee mburu: Спасибо, супер-Фрэнк!

JerryBonze: Я просто молюсь, чтобы классная игра начала приносить результат!

Следующий матч «Челси» проведет 18 августа в рамках 2-го тура АПЛ на домашней арене против «Лестера».

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