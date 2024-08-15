Исак Хин: «Если ты хочешь побеждать на таком уровне, играть хорошо надо все 90 минут»

Защитник «Аталанты» Исак Хин прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Сейчас я не могу думать о нашей хорошей игре в первые 60 минут, я больше разочарован поражением. Если ты хочешь побеждать на этом уровне, играть хорошо надо все 90 минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Хина.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.