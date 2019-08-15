Игроки «Ливерпуля» с Суперкубком УЕФА. Праздничное фото
15 августа 2019, 09:25
«Ливерпуль» в официальном Twitter поделился фотографией, на которой футболисты клуба Ки-Яна Хувер, Джилиано Вейналдум и Виргил ван Дейк позируют с Суперкубком УЕФА.
Клуб завоевал его, обыграв по пенальти «Челси» (2:2, пенальти — 5:4). Голами в составе «синих» отметились нападающий Оливье Жиру и хавбек Жоржинью, у мерсисайдцев дубль оформил форвард Садио Мане.
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