Игроки «Ливерпуля» с Суперкубком УЕФА. Праздничное фото

«Ливерпуль» в официальном Twitter поделился фотографией, на которой футболисты клуба Ки-Яна Хувер, Джилиано Вейналдум и Виргил ван Дейк позируют с Суперкубком УЕФА.

Клуб завоевал его, обыграв по пенальти «Челси» (2:2, пенальти — 5:4). Голами в составе «синих» отметились нападающий Оливье Жиру и хавбек Жоржинью, у мерсисайдцев дубль оформил форвард Садио Мане.