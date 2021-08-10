Игрок «Челси» Ковачич похвалил «Вильярреал» перед матчем за Суперкубок УЕФА

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич рассказал об ожиданиях от матча с «Вильярреалом» за Суперкубок УЕФА.

«В первом официальном матче нам предстоит сыграть с хорошей командой. «Челси» привык завоевывать трофеи и бороться за них. В прошлом сезоне мы доказали, что можем добиться многого. Мы голодны до трофеев и завтра хотим поднять над головой первый кубок в новом сезоне», — цитирует Ковачича пресс-служба УЕФА.

Матч «Челси» — «Вильярреал» пройдет завтра, 11 августа. Начало — 22.00 (мск). На встрече будет работать российский арбитр Сергей Карасев.