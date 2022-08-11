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Харгривз объяснил, за счет чего «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный победитель Лиги чемпионов Оуэн Харгривз прокомментировал победу «Реала» над «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА.

«Все как в финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» доминировал в начале матча, но Куртуа оставил «Реал» в игре. Мадридцы со своим колоссальным опытом понимали, что у них будет возможность забить. В ключевые моменты «Реал» сыграл безошибочно», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».
Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
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