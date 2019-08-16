Глава Татарстана обсудил с Чеферином возможность проведения Суперкубка УЕФА в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом УЕФА Александром Чеферином, сообщает inkazan.ru, Стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок УЕФА.

Встреча прошла в Стамбуле, где 14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси» (2:2, пенальти — 5:4).

Отмечается, что Казань уже подала заявку на проведение игры в 2022 или 2023 году. Также за проведение этих матчей поборются Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.

Матч за Суперкубок УЕФА-2020 пройдет в португальском Порту,