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Сегодня, 07:08

Гласнер рассказал, как «Айнтрахт» будет играть с «Реалом» в Суперкубке УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Оливер Гласнер.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер рассказал, как планирует играть против «Реала» в Суперкубке УЕФА.

«Реал» блестяще разгоняет атаки. Они держат мяч, а затем внезапно ускоряются. Винисиус и Бензема играют в стенку, а затем все происходит на раз-два. Матч против победителя Лиги чемпионов — это высший уровень футбола. Поэтому и мы хотим сыграть на самом высоком уровне.

Наша цель — не оставлять так много свободных зон сопернику, как в матче с «Баварией» (1:6). Мы должны сыграть компактнее, с уважением отнестись к их мастерской игре в нападении, но нужно верить в себя и наш бойцовский дух. Если получится нащупать проблемные места у «Реала» и воспользоваться этими дырами, то сможем доставить проблемы сопернику. Возможно, сможем привезти во Франкфурт еще один трофей", — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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