Вальверде: «Такая победа после всей проделанной работы приносит настоящее удовлетворение»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Такая победа после всей проделанной работы приносит настоящее удовлетворение. Прежде всего я хочу поздравить соперников. Думаю, они провели великолепный матч, в особенности хорошо они сыграли в первом тайме.

Порой нам приходилось терпеть, было действительно сложно, мы не могли по-настоящему найти свой ритм. Во втором тайме у нас появилось больше свободного пространства, а после первого гола они были вынуждены открыться еще больше, что позволило нам находить зоны за их защитой. В концовке мы подустали, но победили и добились главного», — цитирует официальный сайт УЕФА Вальверде.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.