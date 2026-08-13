Буэндия: «У поражения горький вкус, но, думаю, «Астон Вилла» может гордиться этим матчем с «ПСЖ»

Нападающий «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в матче за Суперкубок УЕФА.

«У поражения горький вкус, но, думаю, мы можем гордиться тем, как играли сегодня. Мы здорово сражались. Могли добиться лучшего результата. У нас были шансы. Но у «ПСЖ» топовые игроки. Они не упускают возможности. Они забили и выиграли матч.

Считаю, что мы очень хорошо сражались. Нам было непросто отыгрываться. Мы атаковали в конце первого тайма и создали несколько хороших моментов. Брайан забил очень хороший гол, поэтому в перерыве мы верили в себя. Во втором тайме мы также проявили характер», — приводит официальный сайт УЕФА слова Буэндии.