Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Уведомления
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

13 августа, 01:54

Буэндия: «У поражения горький вкус, но, думаю, «Астон Вилла» может гордиться этим матчем с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в матче за Суперкубок УЕФА.

«У поражения горький вкус, но, думаю, мы можем гордиться тем, как играли сегодня. Мы здорово сражались. Могли добиться лучшего результата. У нас были шансы. Но у «ПСЖ» топовые игроки. Они не упускают возможности. Они забили и выиграли матч.

Считаю, что мы очень хорошо сражались. Нам было непросто отыгрываться. Мы атаковали в конце первого тайма и создали несколько хороших моментов. Брайан забил очень хороший гол, поэтому в перерыве мы верили в себя. Во втором тайме мы также проявили характер», — приводит официальный сайт УЕФА слова Буэндии.

&laquo;ПСЖ&raquo; победил &laquo;Астон Виллу&raquo; (2:1) и&nbsp;второй год подряд выиграл Суперкубок УЕФА.Новый трофей Сафонова. У «ПСЖ» яркий день рождения
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Что произошло за ночь 17 августа. Главное
Джокович проиграл Тиранте во втором круге «мастерса» в Цинциннати
«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
В Италии указали на решимость России после слов Медведева об ответе РФ
Силы ПВО уничтожили 205 украинских дронов над территорией России за ночь
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «ПСЖ» — «Астон Вилла»: матч за Суперкубок УЕФА 2026
Гол-красавец Хвичи, кураж Сафонова, отвага «Виллы». Репортаж из Зальцбурга с матча за Суперкубок Европы
Забарный обрезал Сафонова на командном снимке «ПСЖ» с Суперкубка. Позднее украинец удалил фото без объяснений
«Астон Вилла» смотрелась не хуже «ПСЖ». Но глубина и качество состава парижан дали о себе знать
Сафонов — о победе в Суперкубке УЕФА: «Идеальное начало года!»
Губерниев раскритиковал Забарного, обрезавшего Сафонова на фото: «Средний игрок, еще и ИИ пользоваться не умеет»
Забарный обрезал Сафонова на общей фотографии «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Энрике: «ПСЖ» удалось сыграть так, как мы этого хотели»

Энрике: «Следующая цель «ПСЖ» — выиграть Лигу чемпионов третий раз подряд»
Новости
RSS RSS
Все новости