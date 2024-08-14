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Сегодня, 02:08

Камавинга: «У меня болит колено, завтра обследование»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга рассказал о травме, полученной на тренировке перед Суперкубком УЕФА против «Аталанты».

«У меня немного болит, да, это колено, я не знаю, что со мной, у меня завтра утром обследование, вот и все. Спасибо тем, кто неравнодушен. Я делаю групповое сообщение, чтобы меня не засыпали вопросами, иначе я не буду отвечать всем. (Кстати, нет смысла отвечать на эту историю)», — написал Камавинга в истории в Snapchat.

21-летний француз после стыка с Орельеном Тшуамени оказался на газоне и громко закричал.

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА в среду, 14 августа. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Народовы».
Эдуардо Камавинга лежит на&nbsp;газоне. Камавинга получил травму на тренировке накануне Суперкубка УЕФА
Футбол
ФК Аталанта
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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Камавинга получил травму на тренировке накануне Суперкубка УЕФА
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