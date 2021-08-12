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Эдуар Менди не был удивлен замене на Кепу перед пенальти

01:34
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Вратарь «Челси» Эдуар Менди после победы над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок Франции признался, что рад за Кепу Аррисабалагу. Главный тренер «синих» Томас Тухель заменил вратаря перед серией пенальти.

«Счастлив, что мы выиграли. Стремились к этому успеху. Я с начала года знал, что такая ситуация может возникнуть и что Кепа может выйти на поле и помочь команде. Сегодня он это сделал, чему я очень рад», — цитирует .

Челси — Вильярреал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2030316--chelsea-vs-villarreal/

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Евгений Козинов все материалы автора

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