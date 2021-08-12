Эдуар Менди не был удивлен замене на Кепу перед пенальти

Вратарь «Челси» Эдуар Менди после победы над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок Франции признался, что рад за Кепу Аррисабалагу. Главный тренер «синих» Томас Тухель заменил вратаря перед серией пенальти.

«Счастлив, что мы выиграли. Стремились к этому успеху. Я с начала года знал, что такая ситуация может возникнуть и что Кепа может выйти на поле и помочь команде. Сегодня он это сделал, чему я очень рад», — цитирует .