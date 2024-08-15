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Беллингем: «Надеюсь, что всегда смогу помогать команде побеждать, — для меня это является самым важным»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в Супркубке УЕФА.

«У нас новая команда. Кажется, все сегодня получилось — порой на это требуется время. В первом тайме мы еще приспосабливались, но во втором все сложилось как нельзя лучше и мы были превосходны. Такими днями, как сегодняшний, надо наслаждаться.

Тренер доверяет моему чутью позиционного выбора. Когда нужно, я могу пойти вперед или же, наоборот, помочь в организации оборонительных действий. Надеюсь, что всегда смогу помогать команде побеждать, — для меня это является самым важным", — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.

Килиан Мбаппе. Мадридская эпоха Мбаппе началась с гола. И нового рекорда «Реала»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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