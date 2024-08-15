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Сегодня, 03:28

Гасперини: «Мне обидно за парней, потому что это был действительно невероятный шанс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джан-Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Реал» заслужил победу. Они сумели открыть счет, после чего имели больше голевых моментов. Финалы именно такие: если бы мы забили первыми, то создали бы впереди гораздо больше. Сегодня у нас не было нескольких важных игроков, но все, кто вышел на поле, сыграли хорошо. Все заслуживают добрых слов.

Думаю, у нас были хорошие возможности повести в этом матче. Мы всегда создаем моменты — делали это в финале в Дублине, но тогда мы их реализовали. Есть ощущение, что здесь мы тоже могли это сделать. Мне обидно за парней, потому что это был действительно невероятный шанс», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

«Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов. По пять раз обладателями трофея становились «Барселона» и «Милан», «Ливерпуль» — четыре раза.

 
Килиан Мбаппе. Мадридская эпоха Мбаппе началась с гола. И нового рекорда «Реала»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
ФК Аталанта
ФК Реал
Джан Пьеро Гасперини
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