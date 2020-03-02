Дюков уверен, что проведение Суперкубка-2023 в Казани позволит использовать наследие ЧМ-2018

Президент РФС Александр Дюков поддержал решение УЕФА отдать проведение матча за Суперкубок УЕФА Казани. Сегодня стало известно, что победители Лиги чемпионов и Лиги Европы разыграют трофей в 2023 году на «Казань арене».

— Мы рады, что Казань получила возможность провести в 2023 году футбольное событие международного уровня — Суперкубок УЕФА, — цитирует ТАСС Дюкова. — Казань — один из спортивных центров России с многолетними спортивными традициями и очень гостеприимный город с богатой историей и красивой архитектурой.

Столица Татарстана зарекомендовала себя с лучшей стороны во время Кубка конфедераций и чемпионата мира: и город, и стадион, без сомнений, будут готовы к проведению Суперкубка на самом высоком уровне. И, конечно, спортивные события такого масштаба позволяют нам активно использовать наследие ЧМ.

«Казань Арена» была открыта в 2013 году к Универсиаде. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей и является домашним для «Рубина». На нем прошли шесть игр чемпионата мира-2018, включая игры 1/8 и 1/4 финала.