Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Уведомления
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

13 августа, 00:19

Дезире Дуэ признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
Дезире Дуэ.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы» (2:1). 21-летний француз стал автором победного гола.

«Отличился голом и результативной передачей. Отдавал ключевые пасы и проделал огромную работу в атаке, определив исход матча для «Пари Сен-Жермен», — отметили технические наблюдатели УЕФА.

«ПСЖ» второй год подряд начал сезон с победы в матче за Суперкубок УЕФА.

&laquo;ПСЖ&raquo; победил &laquo;Астон Виллу&raquo; (2:1) и&nbsp;второй год подряд выиграл Суперкубок УЕФА.Новый трофей Сафонова. У «ПСЖ» яркий день рождения
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Дезире Дуэ
Читайте также
Силы ПВО уничтожили 205 украинских дронов над территорией России за ночь
Что произошло за ночь 17 августа. Главное
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Джокович проиграл Тиранте во втором круге «мастерса» в Цинциннати
В Италии указали на решимость России после слов Медведева об ответе РФ
В НХЛ есть игрок, забивающий чаще Овечкина. Сможет ли он побить великий рекорд россиянина?
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «ПСЖ» — «Астон Вилла»: матч за Суперкубок УЕФА 2026
Гол-красавец Хвичи, кураж Сафонова, отвага «Виллы». Репортаж из Зальцбурга с матча за Суперкубок Европы
Забарный обрезал Сафонова на командном снимке «ПСЖ» с Суперкубка. Позднее украинец удалил фото без объяснений
«Астон Вилла» смотрелась не хуже «ПСЖ». Но глубина и качество состава парижан дали о себе знать
Сафонов — о победе в Суперкубке УЕФА: «Идеальное начало года!»
Губерниев раскритиковал Забарного, обрезавшего Сафонова на фото: «Средний игрок, еще и ИИ пользоваться не умеет»
Забарный обрезал Сафонова на общей фотографии «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сафонов — о завоевании Суперкубка УЕФА: «Да, как обычно. Отлично начинать сезон с трофея»

Аль-Хелаифи: «Это великолепно — мы начинаем сезон с важного для «ПСЖ» трофея»
Новости
RSS RSS
Все новости