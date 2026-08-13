Дезире Дуэ признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы» (2:1). 21-летний француз стал автором победного гола.

«Отличился голом и результативной передачей. Отдавал ключевые пасы и проделал огромную работу в атаке, определив исход матча для «Пари Сен-Жермен», — отметили технические наблюдатели УЕФА.

«ПСЖ» второй год подряд начал сезон с победы в матче за Суперкубок УЕФА.